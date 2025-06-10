Детский омбудсмен РТ Волынец поддержала повышение планки многодетности в России

Ирина Волынец поддержала предложение считать многодетными семьи с 4-5 детьми
Фото: iStock/ Julia Klueva

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в РТ, поддержала предложение Марии Львовой-Беловой о повышении планки многодетности в России.



Как сообщает издание «Татар-информ», семьи с тремя детьми становятся все более распространенными, и к 2050 году логично рассмотреть возможность считать многодетными семьи с четырьмя или пятью детьми.

По ее словам, важно усиливать меры поддержки семей с детьми, чтобы не допустить ухудшения качества жизни.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0