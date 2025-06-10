Детский омбудсмен РТ Волынец поддержала повышение планки многодетности в России
Ирина Волынец поддержала предложение считать многодетными семьи с 4-5 детьми
Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в РТ, поддержала предложение Марии Львовой-Беловой о повышении планки многодетности в России.
Как сообщает издание «Татар-информ», семьи с тремя детьми становятся все более распространенными, и к 2050 году логично рассмотреть возможность считать многодетными семьи с четырьмя или пятью детьми.
По ее словам, важно усиливать меры поддержки семей с детьми, чтобы не допустить ухудшения качества жизни.
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