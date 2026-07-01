«Какая-то чехарда»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в начале июля

01 июля 2026, 15:21

Синоптик Шувалов: июль в Москве и Подмосковье будет дождливым

Фото: iStock/nantonov

Середина недели в Москве и Подмосковье пройдет под знаком знойного лета — столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке, а завтрашний день может стать самым жарким на этой неделе. Однако, по словам синоптиков, расслабляться не стоит: уже в пятницу ситуация начнет меняться.





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что выходные текущей недели окажутся под влиянием влажного циклона с юга.





«Жарче всего будет завтра: температура в городе и по области ожидается около +30 °C. Но уже в пятницу начнется прохождение холодного фронта. Звучит немножко настораживающе, но ничего слишком холодного за ним не будет. В пятницу прогнозируется до +25 °C, и без дождей», — сказал он.

«Там поднимается циклон с юга, а это, как правило, довольно хороший запас влаги. На воскресенье придутся основные дожди. Начало июля сначала будет жарким, а потом сменится дождями. Эта погодная чехарда продолжится весь месяц: от холода к теплу и наоборот», — отметил Шувалов.