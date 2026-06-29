Дождь, град и жару до +32 °C пообещали синоптики жителям Кузбасса

29 июня 2026, 13:25

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В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются дожди с грозами и градом на фоне температуры воздуха порядка +32 °C. Такой прогноз сделали специалисты Западно-Сибирского УГМС.





По их словам, в ночь на вторник, 30 июня, температура составит +14…+19 °C, а днем столбики термометров покажут до +26…+31 °C, а местами пройдут сильные дожди с градом. Порывы ветра составят около 18 м/с.





«С 1 июля будет чуть прохладнее по ночам — около +7…+18 °C, днем ожидается до +31 °C с небольшими дождями и грозами. А 2 июля станет пиком жары, днем воздух прогреется до +27…+32 °C, но осадков будет уже меньше, лишь местами небольшие дожди», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«В среду, 1 июля, жара усилится. Ночью температура в Москве составит +14…+16 °C. Днем воздух прогреется до +27…+29 °C. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5–10 м/с», — уточнил Ильин.