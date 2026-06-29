Дождь, град и жару до +32 °C пообещали синоптики жителям Кузбасса
В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются дожди с грозами и градом на фоне температуры воздуха порядка +32 °C. Такой прогноз сделали специалисты Западно-Сибирского УГМС.
По их словам, в ночь на вторник, 30 июня, температура составит +14…+19 °C, а днем столбики термометров покажут до +26…+31 °C, а местами пройдут сильные дожди с градом. Порывы ветра составят около 18 м/с.
«С 1 июля будет чуть прохладнее по ночам — около +7…+18 °C, днем ожидается до +31 °C с небольшими дождями и грозами. А 2 июля станет пиком жары, днем воздух прогреется до +27…+32 °C, но осадков будет уже меньше, лишь местами небольшие дожди», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.
Летняя жара установится и в столичном регионе. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал URA.RU, что в понедельник, 29 июня, в Москве пройдет кратковременный дождь, местами он будет сильным. Воздух прогреется до +25 °C. Уже днем во вторник потеплеет до +24…+29 °C.
«В среду, 1 июля, жара усилится. Ночью температура в Москве составит +14…+16 °C. Днем воздух прогреется до +27…+29 °C. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5–10 м/с», — уточнил Ильин.
В четверг также осадков не ожидается, а столбики термометров покажут днем до +30 °C. В пятницу синоптик пообещал облачную и дождливую погоду. Осадки, по его словам, будут кратковременными, однако они принесут в регион похолодание.