Жара в Москве усилится к середине дня: синоптик назвала самый знойный час

01 июля 2026, 10:26

Синоптик Позднякова: пик жары в Москве в среду придется на 15 часов

Фото: iStock/lamyai

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду в Москве воздух сильнее всего прогреется в промежутке с 14:00 до 15:00. Об этом пишет РИА Новости.