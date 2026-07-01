Жара в Москве усилится к середине дня: синоптик назвала самый знойный час
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в среду в Москве воздух сильнее всего прогреется в промежутке с 14:00 до 15:00. Об этом пишет РИА Новости.
Синоптик уточнила, что ясная погода поможет температуре быстро расти в дневные часы. К пику жары термометры в городе могут показать до плюс 29 градусов. По оценке Поздняковой, этот уровень примерно на четыре градуса выше, чем во вторник. Самый знойный период, по ее словам, придется на середину дня.
В жаркую погоду специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в часы максимальной активности, особенно в период с полудня до второй половины дня. Также важно соблюдать питьевой режим, носить легкую одежду из натуральных тканей и не забывать о головных уборах.
Повышение температуры в мегаполисе традиционно сильнее ощущается из-за плотной застройки, большого количества асфальта и транспорта. В таких условиях даже относительно умеренная жара может переноситься тяжелее, поэтому горожанам советуют внимательнее относиться к самочувствию и по возможности снижать физическую нагрузку в дневные часы.
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