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Синоптик рассказала москвичам о погоде в июле

Позднякова: половина июльских дней в Москве будет с переменной облачностью
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с РИА Новости, какая погода ждет москвичей в июле.



Зачастую конец июля считается самым жарким временем, поэтому вполне вероятно, что вторая половина месяца будет теплее, чем первая, заявила Позднякова.

Синоптик добавила, что почти половина дней июля будет с переменной облачностью. Однако она отметила, что сложно предсказать, как эти дни распределятся в течение месяца.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова раскрыла, ждать ли россиянам прихода аномальной жары из Европы. По ее словам, гребень, вызвавший экстремальную жару в европейских странах, перемещается с запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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