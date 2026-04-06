Психолог назвал людей, которым опасно смотреть фильмы ужасов

06 апреля 2026, 18:20

Психолог Самбурский: Склонным к тревожности людям не стоит смотреть хорроры

Людям, которые занимаются умственным трудом, а также склонным к тревожности, не стоит смотреть фильмы ужасов. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.





По его словам, просмотр хорроров ухудшает психологическое состояние. Такие фильмы дают сильную эмоциональную встряску, после которой нервная система находится в обостренном состоянии. Тревожный человек может начать подскакивать от любого шороха. Фильм ужасов может усилить и уже имеющиеся страхи.





«Например, его сильно пугает строгий руководитель, а заостренное на этом внимание способно заставить заметить, что герой хоррора чем-то его напоминает. В итоге есть вероятность "раскрутить" себя вплоть до панических атак», — отметил Самбурский в разговоре с Москвой 24.