Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать соусы и можно ли их есть каждый день

06 мая 2026, 12:51

Нутрициолог Панова: соус нужно выбирать в стекле и хранить не более 14 дней

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Взрослые жалуются на изжогу, дети заливают кетчупом макароны и сосиски, а в холодильнике уже полгода стоит открытая банка соуса. Не опасно ли это? А если опасно, то какие риски?





Нутрициолог Наталья Панова в беседе с «Радио 1» пояснила, что раньше проблема была только в соли, а сейчас — в «химии».





«Соусы всё-таки больше для супермаркета. Их нужно довезти, нужно, чтобы они постояли, дождались, пока вы их заберёте. Соответственно, там есть ряд добавок, которые могут навредить организму», — сказала она.

«Если говорить о соевом соусе, то он только рекламируется как диетический. В нём есть глютен и много соли. Хочется пить, появляется отечность», — добавила Панова.

Три правила выбора соуса: