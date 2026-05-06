Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать соусы и можно ли их есть каждый день
Взрослые жалуются на изжогу, дети заливают кетчупом макароны и сосиски, а в холодильнике уже полгода стоит открытая банка соуса. Не опасно ли это? А если опасно, то какие риски?
Нутрициолог Наталья Панова в беседе с «Радио 1» пояснила, что раньше проблема была только в соли, а сейчас — в «химии».
«Соусы всё-таки больше для супермаркета. Их нужно довезти, нужно, чтобы они постояли, дождались, пока вы их заберёте. Соответственно, там есть ряд добавок, которые могут навредить организму», — сказала она.
По словам эксперта, самый калорийный соус — майонез. Но даже бальзамический уксус, полезный для снижения гликемического индекса, нельзя лить литрами: не более 1 чайной ложки в день из-за кислоты.
«Если говорить о соевом соусе, то он только рекламируется как диетический. В нём есть глютен и много соли. Хочется пить, появляется отечность», — добавила Панова.
Три правила выбора соуса:
- Стекло вместо пластика: соусы имеют кислую основу, поэтому их лучше покупать в стекле, которое не реагирует на все эти составы;
- Срок хранения после вскрытия: не больше 14 дней;
- Чтение состава: если буква «Е» и сахар стоят в первой трети списка, перед вами «химический» продукт.