Баллон в желудке, запрещенные таблетки в РФ и секретная диета: Бьянка, Бурунов, Киркоров и другие звезды раскрыли тайны похудения

25 июля 2025, 14:09

Полина Гагарина (Фото: Instagram* @gagara1987)

Некоторые знаменитости кардинально изменили свою жизнь, сбросив много лишних килограммов. Их трансформации впечатляют. Несмотря на напряженные графики и соблазны, они нашли способ изменить себя. Как им это удалось? Кто из звезд смог справиться с лишним весом и что помогло им в этом сложном пути? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ирина Дубцова Стас Михайлов Бьянка Сергей Бурунов Анфиса Чехова Лолита Милявская Полина Гагарина Михаил Галустян Ольга Картункова Филипп Киркоров

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)



Стас Михайлов

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)



Бьянка

Бьянка (Фото: Instagram* @biankarnb)



Сергей Бурунов

«В определённый момент я понял: если не возьмусь за себя сейчас, потом будет сложнее», — рассказал актер.

«Самое приятное — когда костюмеры на съёмках начали замечать, что костюмы стали велики», — вспомнил Сергей.

Сергей Бурунов (Фото: Instagram* @sergeyburunovofficial)



Анфиса Чехова

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* @achekhova)



Лолита Милявская

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)



Полина Гагарина

Полина Гагарина (Фото: Instagram* @gagara1987)



Михаил Галустян

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)



Ольга Картункова

Ольга Картункова (Фото: Instagram* @kartynkova222)



Филипп Киркоров