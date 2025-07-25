Баллон в желудке, запрещенные таблетки в РФ и секретная диета: Бьянка, Бурунов, Киркоров и другие звезды раскрыли тайны похудения
Некоторые знаменитости кардинально изменили свою жизнь, сбросив много лишних килограммов. Их трансформации впечатляют. Несмотря на напряженные графики и соблазны, они нашли способ изменить себя. Как им это удалось? Кто из звезд смог справиться с лишним весом и что помогло им в этом сложном пути? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ирина ДубцоваИрина Дубцова значительно преобразилась за последние годы, сбросив, по оценкам поклонников и СМИ, около 15 — 20 кг. Она изменила свой подход к питанию и образу жизни, сосредоточившись на спорте, осознанном питании (без строгих диет) и правильном психологическом настрое.
Стас МихайловСтас Михайлов кардинально изменил фигуру, сбросив более 17 кг с пикового веса 103 кг. Для этого он отказался от алкоголя, сахара, хлеба и газированных напитков, а также перешел на систему OMAD (одноразовое питание в день). Несмотря на критику и обвинения в пластических операциях, артист подчеркивает, что похудение требует дисциплины, а не волшебных решений.
БьянкаБьянка похудела на 41 килограмм после серьезного гормонального сбоя, который привел к неуправляемому аппетиту и «заеданию» стресса. Процесс похудения проходил под контролем эндокринолога, так как восстановление здоровья было приоритетом. Несмотря на обвинения в липосакции и хирургических методах, сама звезда это отрицает.
Сергей БуруновСам Бурунов откровенно признает, что к решению изменить свою жизнь его подтолкнули два ключевых фактора: личные переживания после разрыва с любимой и возрастные изменения, когда лишний вес начал серьезно сказываться на здоровье.
«В определённый момент я понял: если не возьмусь за себя сейчас, потом будет сложнее», — рассказал актер.
В отличие от многих своих коллег, он выбрал более щадящий подход к похудению. Его основное правило звучит просто: не запрещайте себе ничего, а просто сокращайте. Можно позволить себе всё, но в разумных пределах.
«Самое приятное — когда костюмеры на съёмках начали замечать, что костюмы стали велики», — вспомнил Сергей.
Анфиса ЧеховаТелеведущая и актриса Анфиса Чехова открыто говорила о своих колебаниях веса. В 2021 году она призналась, что набрала 20 кг из-за гормональных изменений и неправильного питания. Начав работу над собой с психолога, она прошла курсы телесной терапии и медитации, а затем включила в свою жизнь йогу и пилатес 4 раза в неделю, дыхательные практики и пешие прогулки. За год ей удалось сбросить 17 кг и научиться любить себя в любом теле.
Лолита МилявскаяЛолита Милявская на протяжении многих лет удивляла общественность резкими изменениями веса от 48 до 112 килограммов. Ее последнее похудение на более чем 40 килограммов стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Певица не раз прибегала к самым экстравагантным методам, включая установку баллона в желудок и использование запрещенных в России таблеток. Однако, по ее собственным словам, наибольшую эффективность показала система питания, разработанная Малышевой.
Полина Гагарина«Хватит худеть!» — именно так сейчас реагируют поклонники на изменения в Полине Гагариной. Певица набрала 24 кг, но к 2025 году не просто вернула свою прежнюю форму, а стала выглядеть слишком худой. Несмотря на постоянные гастроли и съемки, она регулярно занимается спортом и говорит, что ее диета — не для слабаков. Гагарина показала, что может справиться с лишним весом после родов. Но теперь возникает вопрос: где проходит граница между здоровой стройностью и навязчивым стремлением к идеалу? Фанаты надеются, что певица не перейдет эту опасную черту.
Михаил ГалустянМихаил Галустян кардинально изменился в 2023 — 2024 годах, похудев на 30 — 35 кг. Ранее актер не обращал внимания на свой вес, но проблемы со здоровьем, такие как одышка и повышенный холестерин, побудили его к изменениям. Михаил советует начинать с малого и регулярно заниматься спортом, даже если нет сил.
Ольга КартунковаОльга Картункова на собственном примере показала, что даже после 40 лет можно значительно изменить свое тело без крайних мер. Ее история служит вдохновением для тех, кто считает, что «уже поздно».
Филипп КиркоровФилипп Киркоров вновь удивляет своих поклонников резкими изменениями во внешности. Артист, славящийся своей страстью к экстравагантным преображениям, теперь вызывает не восхищение, а тревогу у своих фанатов. Его стремительная потеря веса, усталый вид и необычное поведение заставляют задуматься, что на самом деле происходит с этой иконой российской эстрады.
Пластические хирурги и диетологи выражают обеспокоенность тем, что столь резкое похудение после 50 лет может быть опасно для сердца, а частые липосакции могут нарушать обмен веществ. Кроме того, избыток косметологических процедур может ускорять процессы старения, превышая естественные изменения, связанные с возрастом.
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