«Калёным железом выжигать»: Психиатр объяснил, нужна ли подросткам свобода в сети

04 декабря 2025, 18:38

Психиатр Федорович: подросткам в сети свободы давать нельзя

Фото: iStock/scyther5

Должен ли подросток иметь полную свободу в сети? Или его цифровую жизнь необходимо контролировать и фильтровать?





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» призвал защитить детей от влияния социальных сетей осознанно и системно.





«Если мы и говорим о здоровье нации, а дети — это наше будущее, то мы должны подходить к этому вопросу серьезно. И запреты однозначно должны быть», — заявил он.

«А потом появляются всякие вербовки, группы, которые пропагандируют непонятно что и пугают детей. Кто будет отвечать за последствия этой свободы? Общество слишком поздно реагирует на угрозы. Мы начинаем чесаться, когда гром уже прогремел. Все это дерьмо нужно каленым железом выжигать», — отметил психиатр.

«Она должна быть направлена на поддержку родительства и детства. Она должна быть взвешенной и очень спланированной. Только так можно добиться реальных результатов, а не создать видимость деятельности», — резюмировал он.