«Вруны и манипуляторы»: Нарколог усомнился в истории о пытках в «Антонов PRO»
Психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в правдивости заявлений о пытках в реабилитационном центре «Антонов PRO».
В разговоре с «NEWS.ru» Шуров отметил, что история основана на словах только одного пациента и требует проверки.
«Элитный реабилитационный центр подразумевает очень большие деньги, отдельное проживание. Там трясутся над каждым пациентом. Возникает вопрос, почему пожаловался только один постоялец?» — подчеркнул эксперт.Для сравнения он привёл случай в Дедовске, где у многих пациентов были следы избиений. Помимо этого, Шуров обратил внимание на состояние пациентов в начале лечения.
«Понимаете, когда наркозависимый только поступает в рехаб, его тянет употребить. Он может сказать что угодно, чтобы оттуда выйти. Такие люди в целом большие вруны и манипуляторы», — заявил врач.Нарколог выразил надежду, что расследование установит все факты по этому делу.