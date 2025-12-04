«Вруны и манипуляторы»: Нарколог усомнился в истории о пытках в «Антонов PRO»

04 декабря 2025, 16:15

Врач Шуров усомнился в правдивости заявлений о пытках в центре «Антонов PRO»

Фото: Istock/c59824d2_19

Психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в правдивости заявлений о пытках в реабилитационном центре «Антонов PRO».





В разговоре с «NEWS.ru» Шуров отметил, что история основана на словах только одного пациента и требует проверки.

«Элитный реабилитационный центр подразумевает очень большие деньги, отдельное проживание. Там трясутся над каждым пациентом. Возникает вопрос, почему пожаловался только один постоялец?» — подчеркнул эксперт.

«Понимаете, когда наркозависимый только поступает в рехаб, его тянет употребить. Он может сказать что угодно, чтобы оттуда выйти. Такие люди в целом большие вруны и манипуляторы», — заявил врач.