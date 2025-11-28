Психиатр объяснил, вреден ли телевизор для развития речи и интеллекта ребенка
Психиатр Теслер: телевизор не вредит ребенку, если соблюдать нормы
В последнее время часто можно услышать, что просмотр телевизора замедляет развитие речи и когнитивных функций у детей. Так ли это на самом деле?
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что самое важное в этом — соблюдение норм.
«Существуют жесткие санитарные нормы для детей определенного возраста. Это говорят врачи-педиатры», — сказал он.
По словам эксперта, просмотр телевизора не несет таких негативных последствий, как замедление речи и ухудшение когнитивных функций.
«Это надумано, таких опасностей нет. В мультфильмах тоже речь, фразы, действия. Они дарят ребёнку положительные эмоции и помогают в развитии чувства юмора, памяти. Главное — выбирать хорошие мультики. Нужно, чтобы они были по возрасту», — подчеркнул Теслер.
Он добавил, что ключ — не в полном запрете, а в осознанном подходе. Ответственность за медиапотребление ребёнка лежит на взрослых, и, при грамотном контроле, телевизор может стать частью здорового досуга.