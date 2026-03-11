«Канцерогены и онкология»: Россиянам рассказали, чем опасна вода из-под крана

11 марта 2026, 13:31

Кандидат наук Гончар: вода из крана может привести к онкологии

Фото: iStock/Artem Tarasov

Вода — это не просто ресурс, а основа жизни. Ценность чистой воды в современном мире уже превышает ценность нефти, и будущие конфликты могут возникнуть именно из-за доступа к ней. Россия занимает третье место в мире по запасам пресной воды. Однако наличие ресурса не отменяет необходимости следить за его качеством у себя дома.





Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» объяснил, почему хлорирование — это «палка о двух концах» и к каким последствиям приводит экономия на фильтрах.





«Многие думают, что самое опасное в водопроводной воде — песок, ржавчина или запах. Но на самом деле — в хлорорганических соединениях. Хлор добавляют в воду, чтобы уничтожить бактерии и уберечь нас от страшных инфекций вроде холеры и дизентерии. Однако, вступая в реакцию с органикой, образуются канцерогены», — подчеркнул он.

«Местные водоканалы могут говорить, что всё прекрасно, чисто, а там хлорорганики огромнейшее количество, а это канцероген. Дальше — вспышка онкологии», — рассказал Гончар.

«Если есть предположение, какая-то версия о том, что вода не очень чистая, обезопасьте себя — купите самое простое водоочистное устройство. Хлорорганические соединения прекрасно доочищаются, начиная от самых простых кувшинного типа и заканчивая теми, которые устанавливаются под мойку», — резюмировал специалист.