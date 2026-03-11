Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры

11 марта 2026, 08:52

Семьи с детьми выбирают квартиры в Удмуртии и Бурятии для весеннего отдыха

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитики «Авито Путешествий» выяснили, что этой весной россияне с детьми чаще всего останавливаются в посуточных квартирах в Удмуртии, Бурятии, Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждой семье путешествуют двое и более детей. Об этом пишет РИА Новости.