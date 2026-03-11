Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры
Аналитики «Авито Путешествий» выяснили, что этой весной россияне с детьми чаще всего останавливаются в посуточных квартирах в Удмуртии, Бурятии, Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждой семье путешествуют двое и более детей. Об этом пишет РИА Новости.
Пары с одним ребенком выбирают квартиры в Курганской области и Республике Алтай. А те, у кого четверо детей, предпочитают Татарстан. В целом по стране студии чаще снимают с одним ребенком, а квартиры с 1–3 комнатами — с двумя детьми.
Для размещения больших компаний или нескольких семей популярно загородное жилье. В республиках Чувашия и Марий Эл объекты арендуют с четырьмя детьми, при этом в Марий Эл останавливаются даже с пятью.
