Мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до психического расстройства
Итальянец два года преследовал бывшую девушку и довел ее до психического расстройства. Об этом информирует издание Today.
31-летний мужчина никак не мог пережить разрыв отношений и регулярно отправлял экс-возлюбленной сообщения и подарки, а также следил за ней с помощью дрона. После того как в октябре прошлого года пострадавшая подала жалобу, прокуратура города Удине начала расследование.
Женщина сообщила о постоянном психологическом давлении и о том, что в местах её пребывания появлялся беспилотник. Устройство нашли и изъяли, а анализ его памяти подтвердил факт слежки — в дроне обнаружили видеозаписи и фотографии, сделанные без ведома жертвы и её нынешнего партнера.
Следствие также выяснило, что преступник распространял эти снимки среди своих знакомых. Теперь ему запрещено приближаться к женщине, и он обязан ежедневно отмечаться в полиции. Мужчине предъявлены обвинения в нарушении права на частную жизнь.
