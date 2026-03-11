Мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до психического расстройства

11 марта 2026, 09:39

Итальянец довел бывшую девушку до нервного срыва, устроив за ней слежку с дрона

Фото: iStock/kckate16

Итальянец два года преследовал бывшую девушку и довел ее до психического расстройства. Об этом информирует издание Today.