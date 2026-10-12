«Капризы и истерики»: Психолог объяснила, как помочь своему ребенку

12 октября 2026, 17:18

Психолог Урсул: если истерика ребенка в разгаре, уговоры бесполезны

Фото: iStock/Igishevamaria

Незрелость нервной системы и неспособность управлять эмоциями — так объясняют специалисты поведение, которое многие родители воспринимают как манипуляцию. На самом деле за внешней бурей стоят физиологические и психологические триггеры, а реакция взрослого способна как усугубить ситуацию, так и помочь ребенку освоить навыки саморегуляции.





Психолог МОЦОМД Ирина Урсул в беседе с «Радио 1» заявила, что основная причина капризов и истерик у детей — незрелость нервной системы и неспособность управлять своими эмоциями и импульсами.





«Это нормальный этап развития, особенно ярко выраженный в периоды кризисов: в год, три и семь лет. Мозг ребенка еще не сформировал механизмы самоконтроля, а переживаемые чувства (злость, разочарование, усталость) настолько интенсивны, что переполняют его, находя выход в слезах, крике и импульсивных действиях. Часто истерика — это не манипуляция, а единственный доступный ребенку язык, чтобы сообщить о своей внутренней буре», — объяснила она.

«Действия взрослого во время истерики должны быть последовательными и спокойными. Главная задача — обеспечить безопасность ребенка и не поддаться на провокацию. Если истерика в разгаре, уговоры и логические объяснения бесполезны. Сохраняйте самообладание, оставайтесь рядом (если ребенок не агрессивен), давая понять, что вы его не бросаете. Можно молча находиться рядом или лаконично обозначить его чувства: «Я вижу, ты очень злишься». Физическое удерживание оправдано только для предотвращения причинения вреда себе или другим», — пояснила специалист.



«После того как буря утихла, важно помочь ребенку осмыслить произошедшее. Когда эмоции стихли, обнимите его, назовите чувства, которые он, вероятно, испытывал, и вместе найдите слова для их описания. Обсудите ситуацию, но не в формате урока, а как историю: "Ты очень разозлился, когда я не купила шоколадку". Затем вместе можно наметить альтернативные варианты поведения на будущее: "В следующий раз, когда ты расстроишься, ты можешь мне сказать "я злюсь" или сильно потопать ногами"», — поделилась собеседница.