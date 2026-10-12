«Капризы и истерики»: Психолог объяснила, как помочь своему ребенку
Психолог Урсул: если истерика ребенка в разгаре, уговоры бесполезны
Незрелость нервной системы и неспособность управлять эмоциями — так объясняют специалисты поведение, которое многие родители воспринимают как манипуляцию. На самом деле за внешней бурей стоят физиологические и психологические триггеры, а реакция взрослого способна как усугубить ситуацию, так и помочь ребенку освоить навыки саморегуляции.
Психолог МОЦОМД Ирина Урсул в беседе с «Радио 1» заявила, что основная причина капризов и истерик у детей — незрелость нервной системы и неспособность управлять своими эмоциями и импульсами.
«Это нормальный этап развития, особенно ярко выраженный в периоды кризисов: в год, три и семь лет. Мозг ребенка еще не сформировал механизмы самоконтроля, а переживаемые чувства (злость, разочарование, усталость) настолько интенсивны, что переполняют его, находя выход в слезах, крике и импульсивных действиях. Часто истерика — это не манипуляция, а единственный доступный ребенку язык, чтобы сообщить о своей внутренней буре», — объяснила она.
По словам эксперта, кючевые причины можно разделить на физиологические и психологические. К первым относятся усталость, голод, болезнь, сенсорная перегрузка или недомогание. Когда базовые потребности не удовлетворены, порог терпения резко падает. Психологические причины — это фрустрация из-за невозможности выполнить желаемое, отказ взрослого, ревность, страх, потребность во внимании или проверка границ дозволенного. Понимание конкретного «триггера» — первый шаг к помощи.
«Действия взрослого во время истерики должны быть последовательными и спокойными. Главная задача — обеспечить безопасность ребенка и не поддаться на провокацию. Если истерика в разгаре, уговоры и логические объяснения бесполезны. Сохраняйте самообладание, оставайтесь рядом (если ребенок не агрессивен), давая понять, что вы его не бросаете. Можно молча находиться рядом или лаконично обозначить его чувства: «Я вижу, ты очень злишься». Физическое удерживание оправдано только для предотвращения причинения вреда себе или другим», — пояснила специалист.
Ирина Урсул отметила, что профилактика заключается в предсказуемости, режиме и учете возрастных возможностей. Четкий распорядок дня, ритуалы и заблаговременное предупреждение о смене деятельности («через 10 минут мы уходим с площадки») снижают тревожность. Важно предлагать выбор там, где это возможно («Ты наденешь красную или синюю футболку?»), чтобы дать ощущение контроля. Не менее критично избегать переутомления, следить за сном и питанием, а также выделять ежедневное время на качественное общение без условий.
«После того как буря утихла, важно помочь ребенку осмыслить произошедшее. Когда эмоции стихли, обнимите его, назовите чувства, которые он, вероятно, испытывал, и вместе найдите слова для их описания. Обсудите ситуацию, но не в формате урока, а как историю: "Ты очень разозлился, когда я не купила шоколадку". Затем вместе можно наметить альтернативные варианты поведения на будущее: "В следующий раз, когда ты расстроишься, ты можешь мне сказать "я злюсь" или сильно потопать ногами"», — поделилась собеседница.
Она добавила, что такой подход постепенно учит саморегуляции и вербальному выражению эмоций.