«Кардинально изменится»: Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на майские праздники
Синоптик Шувалов: на майские праздники из года в год был снег
Жителей столичного региона в ближайшие дни ждет типичная для второго весеннего месяца погодная драматургия: относительно теплое и солнечное воскресенье резко сменится «бу» понедельника с мокрым снегом и пронизывающим ветром. Как не испортить себе выходные и когда Москва и Подмосковье наконец попрощаются с зимой?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что расслабляться рано, впереди еще «типично мартовская погода».
«Размахиваю волшебной палочкой и утверждаю, что в субботу будет уже теплее на 2–3°, чем сегодня. Солнышко добавится, и днём уже до 8°C тепла. В воскресенье ещё теплее, но картину подпортит небольшой дождь, который начнётся с утра. Температура будет 10–11 °C. Так что мы немножечко погреемся», — сказал он.
Синоптик предупредил, что иллюзия весны продержится недолго. С началом рабочей недели характер погоды кардинально изменится.
«С понедельника нас опять ждёт достаточно неприятная погода. Она начнётся с дождя, потом перейдёт в мокрый снег, поднимется ветер с западного и с северо-западного направления. Для грибов это тоже небезопасно, потому что на них может лечь снег», — поделился Шувалов.Он добавил, что, возможно, хорошая погода вернется в майские праздники.
«Если мы отлистнём немножко назад и вспомним прошлые годы, то у нас снег довольно хорошо валил на первое и на девятое мая. Мы должны уйти от этой традиции и провести майские без снега», — резюмировал собеседник.