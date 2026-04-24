«Кардинально изменится»: Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на майские праздники

24 апреля 2026, 14:43

Синоптик Шувалов: на майские праздники из года в год был снег

Жителей столичного региона в ближайшие дни ждет типичная для второго весеннего месяца погодная драматургия: относительно теплое и солнечное воскресенье резко сменится «бу» понедельника с мокрым снегом и пронизывающим ветром. Как не испортить себе выходные и когда Москва и Подмосковье наконец попрощаются с зимой?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что расслабляться рано, впереди еще «типично мартовская погода».





«Размахиваю волшебной палочкой и утверждаю, что в субботу будет уже теплее на 2–3°, чем сегодня. Солнышко добавится, и днём уже до 8°C тепла. В воскресенье ещё теплее, но картину подпортит небольшой дождь, который начнётся с утра. Температура будет 10–11 °C. Так что мы немножечко погреемся», — сказал он.

«С понедельника нас опять ждёт достаточно неприятная погода. Она начнётся с дождя, потом перейдёт в мокрый снег, поднимется ветер с западного и с северо-западного направления. Для грибов это тоже небезопасно, потому что на них может лечь снег», — поделился Шувалов.