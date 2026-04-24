Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на майские праздники

Синоптик Тишковец: В Москве на майских праздниках будут «климатические качели»
В столичном регионе в период майских праздников ожидаются «климатические качели». Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его прогнозу, в первые дни мая в Москве температура будет ниже климатической нормы и составит порядка + 12 °C, ночью же ожидается от 0 до +5 °C.
«С каждым днем ситуация будет восстанавливаться: к концу первой пятидневки температура вернется в рамки нормы, а ко Дню Победы атмосфера окончательно стабилизируется. В отдельные дни возможны всплески до +15…+20 °C, в среднем ориентировочно +16…+17 °C», - уточнил Тишковец в разговоре с Москвой 24.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что теплеть в столичном регионе начнет уже 3 мая.
«В начале следующей недели температура составит около +3...+5 °C. На праздник, первого мая, дневная температура будет находиться в пределах +5...+10 °C», — отметил он.Однако 3 мая прогнозируется +10...+15 °C, заключил Шувалов.