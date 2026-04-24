Достижения.рф

Пятница принесет погодный удар: синоптик назвал зоны самых сильных ливней

Фото: iStock/BeritK

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в пятницу самые сильные ливни накроют юг Центральной России, север и восток Черноземья, Кубань и юг Урала. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, над Русской равниной развернется обширный североатлантический циклон. Через западные районы в его тыл ворвется арктический воздух. Из-за этого осадки местами сменят форму и станут смешанными. На Кольском полуострове ожидается снег. Температурный фон сохранится на несколько градусов ниже климатической нормы.

Днем на Русском Севере синоптики прогнозируют от нуля до плюс пяти градусов. В средней полосе воздух прогреется до плюс четырех — девяти, местами до плюс двенадцати. На юге страны термометры покажут плюс десять — пятнадцать градусов.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0