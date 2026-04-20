«Новый циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области до конца апреля

20 апреля 2026, 13:25

Синоптик Шувалов: апрель в Москве и Подмосковье будет холодным

Новая рабочая неделя в столичном регионе началась с неприятного холода, но, по прогнозам синоптиков, это только начало продолжительного периода аномально холодной погоды для середины весны.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» развеял надежды на скорое весеннее тепло. По его словам, настоящий апрель жители столичного региона увидят только в мае.





«У нас будет небольшая передышка от холодов — во вторник и среду. Температура может подняться до +12°, но это будет очень короткая передышка», — сказал он.

«В четверг с приходом нового циклона с запада, с северо-запада и с севера снова перейдем к осадкам в виде мокрого снега. Это будет очень интенсивный заток холода, который надолго задержится в Центральной России. По всей видимости, рассчитывать на устойчивое потепление в апреле уже не стоит», — предупредил Шувалов.