Кардиолог назвал, кому в первую очередь угрожает инсульт

30 октября 2025, 14:24

Кардиолог Жилин: инсульт больше всего угрожает мужчинам

оригинал Фото: iStock/peterschreiber.media

Специалисты называют эту болезнь самой социально значимой патологией нервной системы, с огромной смертностью и самыми высокими показателями инвалидности среди всех заболеваний. Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Но кто больше всего рискует стать жертвой сосудистой катастрофы?





Врач-кардиолог Люберецкой областной больницы Дмитрий Жилин в беседе с «Радио 1» заявил, что сердечно-сосудистые катастрофы находятся на первом месте среди всех заболеваний, приводящих к смерти, и этому подвержены все люди без исключения. Однако некоторые категории граждан находятся в особой зоне риска.





«К группе риска относится, к сожалению, мужской пол. Также люди в возрасте, с хроническими заболеваниями — особенно сахарным диабетом и гипертонической болезнью», — отметил он.

«Еще в группе риска люди, которые курят, употребляют алкоголь, ведут не самый спокойный образ жизни. Это происходит зачастую из-за ненормированного графика труда и отдыха. Таким образом, появляется сильный стресс, провоцирующий различного рода недуги», — добавил Жилин.