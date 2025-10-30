Родители чуть не убили младенца булавкой от «защитного» оберега
В Приморье семимесячный младенец проглотил открытую булавку. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Чрезвычайное происшествие случилось из-за того, что мать накрыла ребёнка одеялом, к которому булавкой прикрепила оберег. Через некоторое время младенец начал сильно и непрерывно кашлять.
Родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали малыша в экстренном порядке. Врачи в больнице сделали мальчику рентгеновский снимок. Исследование показало, что булавка застряла у него в глотке. Специалисты успешно извлекли опасный предмет с помощью медицинских щипцов. Сейчас жизни и здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.
