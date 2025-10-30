Врач назвал виды инсультов и их опасность
По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт — одна из ведущих причин инвалидизации и смертности на планете. В России он случается каждые 1,5 минуты. При этом полноценно возвращаются к прежней жизни только около 20% пациентов.
Врач-кардиолог Люберецкой областной больницы Дмитрий Жилин в беседе с «Радио 1» заявил, что принципиальное различие между типами инсультов заключается в механизме сосудистой катастрофы.
«Для общего понимания картины, ишемическим инсультом называют инсульт, вызванный вследствие закупорки сосуда. Головной мозг кровоснабжается очень активно, ишемический инсульт возникает вследствие перекрытия кровотока в артерии. Геморрагический инсульт — когда происходит разрыв этой артерии, и, соответственно, вся кровь попадает в головной мозг», — пояснил он.
Эксперт отметил, что оба типа инсульта чрезвычайно опасны, но механизм разрушительного воздействия разный. При ишемическом клетки мозга гибнут из-за отсутствия кислорода и питательных веществ. При геморрагическом к этому добавляется еще и сдавливание мозга излившейся кровью.
«Поскольку наш череп не растягивается, то увеличение его изнутри приводит к тяжелым последствиям», — предупредил кардиолог.
Врач подчеркнул, что основное коварство заболевания в его внезапности. Часто оно возникает без явных предвестников, а если они и есть, люди обычно не придают им значения.