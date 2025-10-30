Смертельную болезнь у мальчика приняли за тонзиллит

30 октября 2025, 12:01

Metro: Симптомы тонзиллита у мальчика оказались признаком лимфомы

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В Британии смертельную болезнь у 13-летнего мальчика Тайлера Хемминга врачи поначалу приняли за тонзиллит. Об этом сообщает издание Metro.





В феврале мать привела сына к врачам, так как он жаловался на плохое самочувствие и опухоли на шее. У мальчика заподозрили тонзиллит, однако женщина была убеждена, что у него рак крови. В течение трех месяцев она настаивала на дополнительных исследованиях.



В мае состояние подростка ухудшилось, и обследования, включая компьютерную томографию, УЗИ и рентген, выявили злокачественные опухоли и лимфому четвертой стадии. Опухоли распространились на лицо, нос, горло, ключицы, подмышечные впадины, селезенку, левую лопатку и область сердца.



Хемминг прошел шесть курсов химиотерапии, два из которых оказались успешными.





«Врачи говорят, что его рак излечим, но существует множество рисков. У моего сына может развиться рак в другом месте, или он может вернуться, или ему может потребоваться новая химиотерапия», — пояснила мать Тайлера.