Кардиолог раскрыл, как безопасно заниматься спортом на улице зимой

27 октября 2026, 15:31

Врач Серебрянский: холод и физическая нагрузка могут спровоцировать стенокардию

Фото: iStock/Lifemoment

Занятия спортом на улице зимой требуют внимания к самочувствию. Холод в сочетании с физической нагрузкой может вызвать боль в сердце и спровоцировать приступ стенокардии.





Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, терапевт и кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» объяснил, что особую осторожность стоит проявлять людям с ишемической болезнью сердца. По его словам, нагрузка на морозе может спровоцировать не только стенокардию, но и инфаркт.





«С одной стороны — воздействие холода, а с другой — идёт воздействие физической нагрузки», — отметил врач.