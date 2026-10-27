Кардиолог раскрыл, как безопасно заниматься спортом на улице зимой
Врач Серебрянский: холод и физическая нагрузка могут спровоцировать стенокардию
Занятия спортом на улице зимой требуют внимания к самочувствию. Холод в сочетании с физической нагрузкой может вызвать боль в сердце и спровоцировать приступ стенокардии.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, терапевт и кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» объяснил, что особую осторожность стоит проявлять людям с ишемической болезнью сердца. По его словам, нагрузка на морозе может спровоцировать не только стенокардию, но и инфаркт.
«С одной стороны — воздействие холода, а с другой — идёт воздействие физической нагрузки», — отметил врач.
Перед тренировками на улице эксперт посоветовал проконсультироваться с врачом и записать электрокардиограмму. Это особенно важно для тех, кто уже лечится от ишемической болезни сердца. Обратиться к специалисту кардиолог рекомендовал и при появлении боли, одышки или перебоев сердечного ритма.