Средневековая болезнь охватила европейскую страну
В Чехии выросло число заболевших чесоткой — инфекцией, вызываемой паразитическим клещом. Об этом сообщило местное издание iDNES.cz со ссылкой на Институт здравоохранения страны.
С января по сентябрь 2026 года в Чехии зарегистрировали 9 917 случаев чесотки. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 7 542, а в 2020-м — 1 648. Больше всего случаев приходится на Моравско-Силезский край. Только в сентябре там заболели 187 человек, а с начала года — 1 882, включая 741 жителя Остравы.
Вспышки инфекции фиксируют и в социальных учреждениях. В одном из домов престарелых в Остраве заразились три постояльца. После этого там усилили профилактику и временно отменили совместные занятия. Всего за год санитарные службы региона обнаружили шесть групповых вспышек в таких заведениях.
Точные причины роста заболеваемости пока неизвестны. Среди возможных факторов специалисты называют цикличность распространения чесотки, тесные контакты в местах коллективного проживания и поездки. Частично рост статистики может объясняться переходом на электронную систему учета инфекционных заболеваний.
Чесоточный клещ передается в основном при длительном контакте кожи с кожей, реже — через зараженное белье и одежду. Симптомы проявляются спустя несколько недель, что затрудняет своевременное выявление болезни.
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