Средневековая болезнь охватила европейскую страну

27 октября 2026, 13:14

В Чехии выявили почти 10 тысяч случаев чесотки с начала года

Фото: iStock/triocean

В Чехии выросло число заболевших чесоткой — инфекцией, вызываемой паразитическим клещом. Об этом сообщило местное издание iDNES.cz со ссылкой на Институт здравоохранения страны.