Дизайнеры возглавили рейтинг самых популярных профессий в Новосибирской области

27 октября 2026, 13:00

Фото: iStock/scyther5

В Новосибирской области наиболее заметный рост интереса среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован в сфере дизайна. В третьем квартале 2026 года количество резюме молодых кандидатов на соответствующие позиции увеличилось в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.





По сведениям аналитики Авито Работы, предоставленной изданию Om1 Новосибирск, средние зарплатные ожидания начинающих специалистов в сфере дизайна достигли 60 тысяч рублей в месяц, что на 20% превышает показатели прошлого года. Вторую позицию по динамике интереса заняла графика: число резюме от молодых соискателей на должности графических дизайнеров выросло на 150% за год. При этом кандидаты рассчитывают в среднем на 50 тысяч рублей ежемесячно — на 11% больше, чем в июле — сентябре 2025 года.



Замыкают тройку лидеров сборщики мебели. За год количество резюме от кандидатов 18–24 лет в этой профессиональной категории увеличилось на 143%, или в 2,4 раза. В отличие от представителей дизайнерских направлений, зарплатные ожидания молодых мебельщиков не изменились и сохранились на уровне 70 тысяч рублей в месяц.



Выбор профессии у молодых специалистов во многом определяется личными интересами, однако значение имеет и востребованность выбранного направления на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Авито Работы и Росмолодёжь.Профи.





«Наше совместное с Росмолодёжь.Профи исследование показывает, что при выборе профессии молодые специалисты прежде всего ориентируются на личные интересы: этот фактор отметили 60 % работающей молодёжи. При этом для 44 % важна востребованность специалистов на рынке труда. Поэтому работодателям важно не только предлагать интересные задачи, но и показывать, какие перспективы открывает работа в компании: например, возможности профессионального роста, освоения новых навыков, участия в сложных проектах и развития внутри команды. Понимание того, как можно реализовать свои интересы и двигаться вперёд в профессии, помогает молодым специалистам осознанно выбирать место работы», — отмечает директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.