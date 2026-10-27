Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в конце октября и начале ноября
Во вторник, 27 октября, в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода без осадков. Днём воздух в столице прогреется до 4–10 градусов тепла, в Московской области ожидается от 5 до 11 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сведения портала «Метеоновости».
Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 2–4 метра в секунду, при этом отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит около 47%.
По прогнозу ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, переход к метеорологической зиме в столичном регионе ожидается в третьей декаде ноября. Этот срок соответствует многолетним климатическим наблюдениям. Специалист также предположила, что температурные показатели в ноябре и декабре будут находиться в пределах климатической нормы.
Вместе с тем Москва 24 приводит прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Московском регионе сохранится более тёплая, чем обычно для этого времени года, погода. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, до конца октября температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.
По данным синоптика, существенных изменений погодных условий до конца месяца не ожидается, осадки маловероятны. Ночью температура воздуха может составлять 3–6 градусов тепла, а в дневные часы приближаться к отметке плюс 10 градусов.
При этом в начале ноября характер погоды может измениться. По оценке Тишковца, после 3–4 ноября температура в Московском регионе начнёт опускаться к нулевым значениям, а ночью возможны заморозки до минус 3 градусов. В этот же период не исключено выпадение первого снега и образование временного снежного покрова толщиной около одного сантиметра.
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