Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в конце октября и начале ноября

27 октября 2026, 11:40

Синоптик Тишковец: температура в Москве превышает норму на 4–5 градусов

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Во вторник, 27 октября, в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода без осадков. Днём воздух в столице прогреется до 4–10 градусов тепла, в Московской области ожидается от 5 до 11 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сведения портала «Метеоновости».