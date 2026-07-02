Кардиолог разрушил миф о магнитных бурях и объяснил, от чего на самом деле болит голова

02 июля 2026, 18:57

Кардиолог Кузьменко: человек страдает нет от магнитной бури, а от своей тревоги

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В четверг СМИ наперебой предупреждают о «сильнейшей за четыре месяца» магнитной буре, которая обрушится на Землю вечером. В соцсетях уже традиционно советуют запасаться таблетками от давления и лежать пластом. Но действительно ли вспышки на Солнце способны физически сломать наш организм?





Терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» заявил, что метеозависимости в том виде, в котором её боятся, просто не существует. И главный враг в этот день — не солнечный ветер, а собственная тревожность.





«Если бы мы чувствовали магнитное поле, МРТ стал бы пыткой. У человека попросту нет биологических инструментов, чтобы ощущать колебания магнитосферы», — сказал он.

«В подавляющем большинстве люди чувствуют себя плохо не из-за бури, а из-за тревожности на фоне новостей. Когда тревожный человек читает такие новости, ему становится не по себе не из-за магнитной активности, а потому что эта новость вызывает у него тревогу. Она имеет вполне конкретные объективные симптомы: чувство сдавления в груди, одышка, пот, скачки давления», — отметил Кузьменко.