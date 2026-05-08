«Кашель после спорта и аллергия на пыльцу»: Врач развеяла главные мифы про астму

08 мая 2026, 13:00

Врач Никонова: бронхиальная астма бывает из-за ожирения и вирусов

Фото: iStock/mi-viri

«У него просто бронхит», «Это всё аллергия, уйдёт сама», «Астмой можно заразиться от соседа по парте» — вокруг бронхиальной астмы столько мифов, что родители теряются. Когда везти ребёнка к аллергологу? И обязательно ли пищевая аллергия перерастает в удушье?





Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова в беседе с «Радио 1» рассказала, что самый стойкий миф связан с тем, что астма и аллергия — одно и то же.





«Есть разные виды астмы: одна связана с физическим усилием, другая провоцируется вирусными инфекциями, третья — ожирением. И есть смешанные варианты, включая аллергический компонент», — сказала она.

«Второй миф связан с тем, что если есть аллергия — неизбежна и астма. Но сначала атопический дерматит и пищевая аллергия, потом аллергический ринит, потом — возможно — астма. Но "возможно" не равно "обязательно"», — отметила Никонова.

«Третий миф — об инфекционности. Астмой не заразиться. Но генетическая предрасположенность работает: если болеют папа или мама, риск у ребёнка выше», — резюмировала Никонова.