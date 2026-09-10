«Категорически запрещено»: Три вещи, которые обязаны сделать все владельцы частных домов до зимы
Эксперт по газу Куприенко: перед зимой надо заключить договор на техобслуживание
С наступлением холодов владельцы частных домов традиционно начинают активнее пользоваться газом — и именно в этот период резко возрастает риск трагедий, которых можно было избежать. Специалисты напоминают: безопасность зависит не от везения, а от трёх простых действий, которые многие до сих пор игнорируют. При этом одна, казалось бы, безобидная бытовая привычка способна свести на нет все усилия и привести к необратимым последствиям.
Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» выделил три обязательных пункта при подготовке к зиме для владельцев частных домов.
«В первую очередь — заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Дальше — чтобы специалист по этому договору проверил тягу дымоходов и вентиляционных каналов. И, конечно, нужно пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту», — сказал он.
Эксперт также категорически запретил жителям самостоятельно ремонтировать или менять газовое оборудование, включая, казалось бы, простую замену шланга на плите.
«Самостоятельно нельзя ремонтировать, менять или переустанавливать оборудование. В том числе — заменять шланги на плиту. Многим кажется, что здесь такого, но по факту это может привести к серьёзным последствиям. Нельзя пытаться самостоятельно устранить утечку газа и менять работу вентиляции», — отметил Куприенко.Для тех, кто сомневается в исправности своего оборудования, он напомнил, что в «Мособлгазе» работает горячая линия и чат-бот.