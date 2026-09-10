«Категорически запрещено»: Три вещи, которые обязаны сделать все владельцы частных домов до зимы

10 сентября 2026, 17:26

Эксперт по газу Куприенко: перед зимой надо заключить договор на техобслуживание

Фото: IStock/Aleksei Isachenko

С наступлением холодов владельцы частных домов традиционно начинают активнее пользоваться газом — и именно в этот период резко возрастает риск трагедий, которых можно было избежать. Специалисты напоминают: безопасность зависит не от везения, а от трёх простых действий, которые многие до сих пор игнорируют. При этом одна, казалось бы, безобидная бытовая привычка способна свести на нет все усилия и привести к необратимым последствиям.





Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» выделил три обязательных пункта при подготовке к зиме для владельцев частных домов.





«В первую очередь — заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Дальше — чтобы специалист по этому договору проверил тягу дымоходов и вентиляционных каналов. И, конечно, нужно пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту», — сказал он.

«Самостоятельно нельзя ремонтировать, менять или переустанавливать оборудование. В том числе — заменять шланги на плиту. Многим кажется, что здесь такого, но по факту это может привести к серьёзным последствиям. Нельзя пытаться самостоятельно устранить утечку газа и менять работу вентиляции», — отметил Куприенко.