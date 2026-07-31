Благоустроенный парк «Папанинская дача» в Королёве посетили 250 тысяч раз
Парк «Папанинская дача», расположенный в микрорайоне Юбилейный в Королёве, открыли после проведённого благоустройства в прошлом году. Объект пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трифонов отметил, что парк стал настоящей точной притяжения.
«Папанинская дача» — это огромный парк в центре Юбилейного. Мы открыли его в прошлом году, и с этого момента его посетили 250 тысяч раз», — уточнил руководитель округа.Он добавил, что сейчас в планы по благоустройству входит сквер на проспекте Космонавтов и Центральный городской парк культуры и отдыха.