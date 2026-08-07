Эксперты назвали причины всенародной любви к дачам
Дача давно перестала быть просто наделом земли. Сегодня, по данным социологов, для большинства россиян она выполняет функции фитнес-клуба, психотерапевта и зарубежного курорта одновременно. Однако эволюция этого феномена насчитывает несколько веков, а будущее миллионов соток сейчас оказалось под вопросом из-за нового законодательства.
История загородной жизни в России берет начало в петровскую эпоху, когда первые дачи появились как подражание итальянской моде и были доступными лишь элите, пишет RuNews24.ru. Коренной перелом, как отмечает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, произошел в XIX веке. После отмены крепостного права крестьяне начали сдавать земли в аренду горожанам, и дачные поселки быстро обросли театрами, ресторанами и цирками, превратившись в досуг «с претензией».
Настоящий переворот случился в советский период. В 1949 году вышло знаковое постановление о садоводстве, закрепившее за гражданами знаменитые шесть соток. При Хрущеве дачи стали массово доступны рядовым жителям страны, но уже не как место для праздности, а как инструмент решения продовольственной проблемы. В послевоенные годы это была система самообеспечения, компенсирующая дефицит продуктов и скудость типовых квартир.
В 1990-е годы дача пережила новую трансформацию, став для многих средством физического выживания. Согласно данным Института социологии РАН, в тот период порядка 32% граждан были занятыми производством продуктов на своих участках для пополнения съестных запасов. Очевидцы вспоминают, что в те годы порой обрабатывали по три участка, чтобы прокормить семьи и даже реализовывать излишки.
Сегодня же эта функция практически угасла, уступив место новым мотивам. К 2026 году индекс привлекательности загородной жизни вырос до 40 пунктов из 100 (при 6 пунктах в 2019 году). ВЦИОМ фиксирует смену парадигмы: хотя 70% дачников по-прежнему что-то выращивают, теперь это воспринимается скорее как хобби. Для более обеспеченных слоев населения главной целью становится отдых (42% против 13% среди малоимущих). Эксперты называют это явление «терапией землей».
Однако у дачной идиллии есть и обратная сторона. В малых городах и удаленных районах загородная недвижимость дешевеет. Как сообщили в Союзе садоводов России, в СНТ Подмосковья заброшено около 20% земель, а в отдаленных регионах этот показатель достигает 50-70%. Основные причины — смерть владельцев, отсутствие наследников или незнание граждан о наличии у них прав на участки.
В связи с этим с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, разрешающий изъятие неиспользуемых земель. В зоне риска находятся порядка 100 тысяч россиян. По официальным данным, уже в 2025 году уведомления о возможных санкциях получили 7,5 тысяч собственников. Учитывая, что всего в России насчитывается 12,5 миллиона садовых участков, проблема является масштабной и требует пристального внимания как со стороны властей, так и самих дачников.
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