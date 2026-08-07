Эксперты назвали причины всенародной любви к дачам

07 августа 2026, 17:30

Соцэкономэксперт Якубович: дача была признаком богатства

Фото: istockphoto/VvoeVale

Дача давно перестала быть просто наделом земли. Сегодня, по данным социологов, для большинства россиян она выполняет функции фитнес-клуба, психотерапевта и зарубежного курорта одновременно. Однако эволюция этого феномена насчитывает несколько веков, а будущее миллионов соток сейчас оказалось под вопросом из-за нового законодательства.