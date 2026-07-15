В Подмосковье выставили на торги участок под строительство базы отдыха
Земельный участок в Одинцовском округе площадью более двух гектаров, предназначенный для строительства базы отдыха или спорткомплекса, предлагает купить инвесторам ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Участок расположен рядом с садоводческим товариществом «Горки-15» — в зоне индивидуальной застройки.
«Рядом протекает река Вязёмка. Неподалёку расположен ипподром. Подъехать к участку можно со стороны Речного проезда. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в полутора километрах. Расстояние до выезда на Рублёво-Успенское шоссе составляет два километра, до МКАД — 25,5 км», — говорится в сообщении.Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа.