В Подмосковье выставили на торги участок под строительство базы отдыха

15 июля 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Земельный участок в Одинцовском округе площадью более двух гектаров, предназначенный для строительства базы отдыха или спорткомплекса, предлагает купить инвесторам ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Участок расположен рядом с садоводческим товариществом «Горки-15» — в зоне индивидуальной застройки.





«Рядом протекает река Вязёмка. Неподалёку расположен ипподром. Подъехать к участку можно со стороны Речного проезда. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в полутора километрах. Расстояние до выезда на Рублёво-Успенское шоссе составляет два километра, до МКАД — 25,5 км», — говорится в сообщении.