«Кесарево сечение»: Профессор Продеус раскрыл, что повышает риск аллергии у детей

08 июля 2026, 14:51

Аллерголог Продеус: кесарево сечение повышает риск аллергии у детей

Фото: iStock/Kwangmoozaa

8 июля во всем мире отмечают День борьбы с аллергией. Его учредили в 2005 году Всемирная организация по аллергии и Всемирная организация по иммунопатологии, чтобы привлечь внимание к этой серьезной проблеме. Сегодня аллергия действительно стала одним из самых распространенных заболеваний: по данным ВОЗ, ею страдают около 35–40% жителей планеты, и число таких людей продолжает увеличиваться.





Доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» отметил, что с серьёзными проявлениями аллергии хотя бы раз в жизни сталкиваются до 70% людей на Земле. Если говорить о регулярных симптомах, они беспокоят примерно 25–30% населения. За последние 10–20 лет число людей с такими реакциями выросло в три раза.



По словам специалиста, профилактику аллергии нужно начинать ещё до рождения ребёнка. Врачи уже знают несколько подтверждённых факторов риска. Аллергия — это не отдельная болезнь, а состояние иммунной системы, при котором организм слишком остро реагирует на привычные раздражители.





«Даже при предрасположенности реакция может так и не проявиться в течение жизни. Но некоторые обстоятельства повышают риск. Например, недоношенность и кесарево сечение со временем чаще приводят к развитию аллергии», — пояснил он.

«Следующий важный фактор — грудное вскармливание. Иммунитет складывается в первые месяцы и годы жизни. Грудное молоко — не просто питание. Оно помогает иммунной системе учиться. Если организм вовремя распознаёт возможный аллерген, он формирует толерантность, то есть нечувствительность. Если этого не происходит, развивается аллергия», — добавил специалист.

«Антигистаминные препараты можно применять и у детей, и у взрослых. Но подбирать их должен врач, особенно если речь идёт о ребёнке. У таких средств есть разные поколения, и в практике чаще ориентируются на второе», — пояснил медик.

«Аллерген-специфическая иммунотерапия — один из самых эффективных методов. Суть проста: человеку регулярно вводят малые дозы аллергена. Так иммунитет постепенно привыкает к нему и учится не реагировать слишком бурно. Наша задача — помочь организму выработать толерантность», — рассказал Продеус.

«Если речь идёт о бытовой аллергии, многое решают простые правила. Дома нужен порядок, меньше пыли, регулярная влажная уборка. Полезно поддерживать нормальную влажность воздуха. Облегчить состояние в сезон цветения помогает пылесос или кондиционер с HEPA-фильтром. Он задерживает мельчайшие частицы, в том числе аллергены», — посоветовал врач.

«Многие спрашивают, может ли ребёнок перерасти аллергию. Здесь всё зависит от её типа. На пыльцу чаще сохраняется надолго. С пищевыми реакциями ситуация сложнее: люди нередко путают истинную аллергию, пищевую непереносимость и псевдоаллергию», — добавил аллерголог.