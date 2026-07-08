«Кесарево сечение»: Профессор Продеус раскрыл, что повышает риск аллергии у детей
8 июля во всем мире отмечают День борьбы с аллергией. Его учредили в 2005 году Всемирная организация по аллергии и Всемирная организация по иммунопатологии, чтобы привлечь внимание к этой серьезной проблеме. Сегодня аллергия действительно стала одним из самых распространенных заболеваний: по данным ВОЗ, ею страдают около 35–40% жителей планеты, и число таких людей продолжает увеличиваться.
Доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» отметил, что с серьёзными проявлениями аллергии хотя бы раз в жизни сталкиваются до 70% людей на Земле. Если говорить о регулярных симптомах, они беспокоят примерно 25–30% населения. За последние 10–20 лет число людей с такими реакциями выросло в три раза.
По словам специалиста, профилактику аллергии нужно начинать ещё до рождения ребёнка. Врачи уже знают несколько подтверждённых факторов риска. Аллергия — это не отдельная болезнь, а состояние иммунной системы, при котором организм слишком остро реагирует на привычные раздражители.
«Даже при предрасположенности реакция может так и не проявиться в течение жизни. Но некоторые обстоятельства повышают риск. Например, недоношенность и кесарево сечение со временем чаще приводят к развитию аллергии», — пояснил он.
Влияние кесарева сечения на риск аллергии уже подтверждено. Ребёнок в таком случае не проходит через родовые пути матери, поэтому его микробиота формируется по другому сценарию. Из-за этого иммунная система стартует иначе, а вероятность аллергии, включая её переход в бронхиальную астму, увеличивается в 2,5 раза.
«Следующий важный фактор — грудное вскармливание. Иммунитет складывается в первые месяцы и годы жизни. Грудное молоко — не просто питание. Оно помогает иммунной системе учиться. Если организм вовремя распознаёт возможный аллерген, он формирует толерантность, то есть нечувствительность. Если этого не происходит, развивается аллергия», — добавил специалист.
Аллергия чаще всего начинается с реакций на коже. Затем она может затронуть желудочно-кишечный тракт, а позже — слизистую носа, из-за чего появляются выделения и другие симптомы. Прививки не влияют на развитие аллергии и не усиливают её проявления. Родители и сами пациенты чаще боятся не самой вакцины, а возможной реакции организма при склонности к аллергии. Врач должен точно оценить состояние больного. Абсолютного медотвода от прививок при аллергии нет. Сначала важно вывести человека в стойкую ремиссию, проследить за его состоянием и выбрать для вакцинации подходящий момент. В этом случае прививка не ухудшит состояние и не усилит аллергическую реакцию.
«Антигистаминные препараты можно применять и у детей, и у взрослых. Но подбирать их должен врач, особенно если речь идёт о ребёнке. У таких средств есть разные поколения, и в практике чаще ориентируются на второе», — пояснил медик.
Лечить аллергию нужно не только в момент обострения. Это системная работа, потому что клетки, участвующие в аллергической реакции, живут долго. Если заниматься проблемой только во время приступа, стойкого результата ждать трудно.
«Аллерген-специфическая иммунотерапия — один из самых эффективных методов. Суть проста: человеку регулярно вводят малые дозы аллергена. Так иммунитет постепенно привыкает к нему и учится не реагировать слишком бурно. Наша задача — помочь организму выработать толерантность», — рассказал Продеус.
У этого метода есть возрастные рамки. Обычно его рекомендуют начинать не раньше пяти-шести лет. Такая терапия подходит не при всех формах аллергии. Препараты есть, например, против пыльцы берёзы, сорных трав, амброзии и других значимых аллергенов. А вот для пищевых таких решений сейчас нет. Поэтому важно понимать: список препаратов для аллерген-специфической терапии ограничен. Людям со склонностью к аллергии лучше держать антигистаминный препарат дома, в своей аптечке. Острые реакции часто требуют быстрой помощи, и в такой момент лучше не тратить время на поход в аптеку.
«Если речь идёт о бытовой аллергии, многое решают простые правила. Дома нужен порядок, меньше пыли, регулярная влажная уборка. Полезно поддерживать нормальную влажность воздуха. Облегчить состояние в сезон цветения помогает пылесос или кондиционер с HEPA-фильтром. Он задерживает мельчайшие частицы, в том числе аллергены», — посоветовал врач.
Специалист отдельно остановился на уходе за кожей у детей. Заботиться о ней нужно не тогда, когда уже появилось покраснение, а постоянно. Эмоленты, солнцезащита и хороший увлажняющий уход заметно снижают риск кожных проявлений. В ряде случаев такой подход уменьшает вероятность обострения почти вдвое.
«Многие спрашивают, может ли ребёнок перерасти аллергию. Здесь всё зависит от её типа. На пыльцу чаще сохраняется надолго. С пищевыми реакциями ситуация сложнее: люди нередко путают истинную аллергию, пищевую непереносимость и псевдоаллергию», — добавил аллерголог.
Эксперт подчеркнул, что шансы на улучшение растут, если семья работает вместе с врачом и последовательно выполняет рекомендации. Он привёл простую оценку: если ничего не делать, вероятность, что ребёнок перерастёт аллергию, остаётся примерно на уровне 20%.