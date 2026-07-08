Раскрыто, почему нельзя брить зону бикини перед походом на пляж
Многие специально удаляют волосы в зоне бикини непосредственно перед поездкой на пляж, считая это частью подготовки к отдыху. Однако делать это в день купания — не лучшая идея. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гинеколог «СМ-Клиника» Марина Степаненко.
Во время бритья, даже при аккуратном выполнении процедуры, на коже появляются микроскопические порезы и раздражения. Обычно они едва заметны, но именно через такие повреждения бактериям проще проникнуть в волосяные фолликулы, как пояснила врач.
Степаненко подчеркнула, что одним из наиболее частых последствий бритья является фолликулит. Риск развития этого воспаления волосяных фолликулов особенно возрастает. Фолликулит проявляется покраснением, появлением болезненных маленьких прыщиков, иногда с гнойным содержимым, а также зудом и жжением.
По ее словам, дополнительные риски связаны с условиями пляжного отдыха. Песок легко прилипает к поврежденной коже, а содержащиеся в нем микроорганизмы и мелкие частицы могут усугубить воспаление. Морская и пресная вода также не всегда стерильны. Если в воде есть бактерии, вероятность инфицирования кожи возрастает.
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