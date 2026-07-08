Раскрыто, почему нельзя брить зону бикини перед походом на пляж

08 июля 2026, 12:56

Врач Степаненко: бритье зоны бикини перед пляжем приводит к фолликулиту

Фото: iStock/LeszekCzerwonka

Многие специально удаляют волосы в зоне бикини непосредственно перед поездкой на пляж, считая это частью подготовки к отдыху. Однако делать это в день купания — не лучшая идея. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гинеколог «СМ-Клиника» Марина Степаненко.