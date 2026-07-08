Синоптик призвал москвичей не рассчитывать на комфортное лето

08 июля 2026, 12:30

Синоптик Тишковец: Москвичам пока не стоит рассчитывать на комфортное лето

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Москвичам пока не стоит рассчитывать на комфортное лето. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.