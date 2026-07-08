Синоптик призвал москвичей не рассчитывать на комфортное лето
Москвичам пока не стоит рассчитывать на комфортное лето. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве продолжает действовать североатлантический циклон. Днём ожидаются облака с кратковременными осадками, возможны грозы. Температура воздуха поднимется до 19-22 градусов, что на 3-4 градуса ниже среднего показателя для этого времени года.
Столица переживает «огуречные» дожди. Вторник, 7 июля, отметился выпадением осадков на разных метеостанциях: на ВДНХ и МГУ — по три литра на квадратный метр, на Балчуге — два литра, в Бутово — четыре литра, а в Тушино — рекордные пять литров. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне — девять литров на квадратный метр за сутки, отметил Тишковец.
Ливни и грозы продолжатся в четверг и пятницу, 9 и 10 июля. Днём температура будет колебаться между 18 и 23 градусами, а в выходные, 11 и 12 июля, поднимется до 20-25 градусов, добавил синоптик.
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