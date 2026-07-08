Эксперт по фэншуй назвала цвета в образе, которые помогут добиться карьерного роста
Синий и красный цвета в гардеробе способствуют продвижению по карьерной лестнице. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.
По ее словам, оттенки в образе необходимо выбирать исходя из сферы, в которой надо добиться успеха. Там, где важны точность, логика, спокойствие, умение работать с людьми, благоприятными будут белый, серый, золотистый, черный и синий.
«При этом синий в целом полезно носить многим сотрудникам: он ассоциируется со спокойствием, мудростью, контролем, что особенно важно для тех, кто работает в стрессовой обстановке», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что в офисе будет уместен и коричневый цвет, связанный с элементом Земли. Он ассоциируется со зрелостью, надежностью и предсказуемостью. Однако этот оттенок не стоит выбирать тем, для кого важны динамичность, открытость новому и активная позиция.
При этом работникам творческих сфер стоит добавлять в образ сочные оттенки зеленого, которые связаны со стихией Дерева. А красный вызывает ассоциации с энергией, смелостью, активностью и амбициозностью. Этот оттенок поможет привлечь события, которые приведут к карьерному росту, заключила эксперт по фэншуй.