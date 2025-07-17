Киберэксперт объяснил, в каких случаях будут штрафовать россиян за поиск экстремистских материалов

17 июля 2025, 18:25

Киберэксперт Царев: законопроект о поиске экстремистских материалов пока непонятен

Фото: iStock/ANGHI

Госдума приняла поправку в законопроект о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и получение доступа к ним. За умышленный поиск запрещенной информации предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. Отдельно оговаривается запрет на использование при этом программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям — под этим подразумеваются VPN-сервисы.





Эксперт в сфере кибербезопасности и права и управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с «Радио 1» заявил, что изначально законопроект был только про экстремистскую деятельность, далее появились пукты, касающиеся регуляции интернета.





«Что значит "поиск материалов" пока никто не знает. В этом и проблема. Скорее всего, это касается умышленного поиска. К тому же использование VPN-а вызывает еще больше вопросов, потому что это подразумевает так называемый глубокий анализ трафика из-за зашифрованного соединения», — сказал он.

«Важный нюанс — список экстремистских материалов открыт. Там порядка 5000 актуальных записей: музыкальные произведения, видео, тексты, книжки. И даже момент случайного нажатия имеет место быть, ведь контент элементарно мигрирует с площадки на площадку, с сайта на сайт», — пояснил специалист.