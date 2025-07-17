В Госдуме ответили на угрозы США «стереть» Калининградскую область
Депутат Колесник: у США кишка тонка ударить по Калининградской области
Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал заявление американского генерала Кристофера Донахью о возможности уничтожения Калининградской области силами НАТО, назвав такие угрозы «бравадой» и предположив, что они вызваны «плохим настроением с утра».
Колесник также подчеркнул, что «у них тонка кишка» для реализации подобных планов, пишет «Лента.ру».
На фоне усиливающейся напряженности Калининградская область формирует боевой армейский резерв для защиты от возможной агрессии.
Напомним, МИД Польши Сикорский обвинил Россию в атаке на завод Barlinek в Виннице.
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