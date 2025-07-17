Госдума приняла проект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Госдума в рамках пленарного заседания одобрила поправки о введении штрафа до 5 тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов, пишет ТАСС.
Соответствующие нововведения приняли ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Предлагается ввести штрафы за намеренный поиск в интернете информации, которая включена в федеральный перечень экстремистских материалов или соответствует критериям, определенным в законе «О противодействии экстремистской деятельности».
Парламентарии также одобрили поправку о штрафах в размере до 500 тыс. рублей за распространение рекламы VPN.
При этом в ГД не исключили, что проект о штрафах за поиск запрещенного контента доработают. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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