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В ГД не исключили, что проект о штрафах за поиск запрещенного контента доработают

Депутат Матвейчев: проект о штрафах за поиск экстремистского контента доработают
Фото: iStock/Tippapatt

Законопроект о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете еще могут доработать. Такое развитие событий не исключил депутат Госдумы Олег Матвейчев.



Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.

«Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать», — сказал Матвейчев в беседе с RT.

17 июля законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении.

В свою очередь адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков предположил, что данные о посещении ресурсов с экстремистскими материалами будут вычислять по «информационным следам».

«Скорее всего, это будет отслеживаться по истории браузера или cookie-файлам, которые остаются на сайте при посещении. Это свидетельствует о том, что человек так или иначе ознакомился с экстремистскими материалами», — пояснил эксперт «Москве 24».

Он добавил, что потом останется выяснить, случайно человек это сделал или с определенным умыслом.

По словам Буркова, человек не обязан доказывать свою невиновность, а вот органы власти должны доказать не только факт правонарушения, но и форму умысла. Поэтому каждый конкретный случай должен быть рассмотрен индивидуально.
Элина Позднякова

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