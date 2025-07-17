В ГД не исключили, что проект о штрафах за поиск запрещенного контента доработают

17 июля 2025, 13:58

Депутат Матвейчев: проект о штрафах за поиск экстремистского контента доработают

Фото: iStock/Tippapatt

Законопроект о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете еще могут доработать. Такое развитие событий не исключил депутат Госдумы Олег Матвейчев.





Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.





«Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать», — сказал Матвейчев в беседе с RT.

«Скорее всего, это будет отслеживаться по истории браузера или cookie-файлам, которые остаются на сайте при посещении. Это свидетельствует о том, что человек так или иначе ознакомился с экстремистскими материалами», — пояснил эксперт «Москве 24».