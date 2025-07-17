В ГД не исключили, что проект о штрафах за поиск запрещенного контента доработают
Депутат Матвейчев: проект о штрафах за поиск экстремистского контента доработают
Законопроект о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете еще могут доработать. Такое развитие событий не исключил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.
«Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать», — сказал Матвейчев в беседе с RT.
17 июля законопроект рассмотрят в Госдуме во втором чтении.
В свою очередь адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков предположил, что данные о посещении ресурсов с экстремистскими материалами будут вычислять по «информационным следам».
«Скорее всего, это будет отслеживаться по истории браузера или cookie-файлам, которые остаются на сайте при посещении. Это свидетельствует о том, что человек так или иначе ознакомился с экстремистскими материалами», — пояснил эксперт «Москве 24».
Он добавил, что потом останется выяснить, случайно человек это сделал или с определенным умыслом.
По словам Буркова, человек не обязан доказывать свою невиновность, а вот органы власти должны доказать не только факт правонарушения, но и форму умысла. Поэтому каждый конкретный случай должен быть рассмотрен индивидуально.