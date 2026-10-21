Кинокритик предположил, кто может стать последователем 81-летнего Никиты Михалкова

21 октября 2026, 17:50

Кинокритик Шпагин: среди молодых режиссеров последователей Михалкова нет

Никита Михалков (Фото: кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»)

Никита Михалков известен не только как режиссёр эпических полотен и обладатель «Оскара», но и как мастер камерного психологизма, умеющий обнажать человеческую душу в замкнутом пространстве. За громкими историческими драмами стоит линия глубоко интимных, почти театральных работ, где главным становится не масштаб, а напряжение внутренней борьбы — от чеховской тоски «Неоконченной пьесы» до почти триллерной дуэли в «Без свидетелей».





Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» порассуждал, кто из режиссёров мог бы считаться продолжателем Никиты Михалкова, и признал, что среди молодых кинематографистов таких имён сегодня нет.





«На роль продолжателя Михалкова в начале карьеры претендовал Карен Шахназаров, но затем он ушёл в некую абсурдистику и совсем в другое. Хотя фильмы "Зимний вечер в Гаграх" и "Курьер" чем-то похожи по духу на творчество Никиты Сергеевича, потому что это тоже многослойные пироги для всех аудиторий», — пояснил он.

«Он прямой ученик и товарищ Михалкова. В конце восьмидесятых — девяностых это тоже было достаточно похоже по стилю, но потом он ушёл в чисто коммерческое пространство. И это уже было совсем не то», — отметил Шпагин.

«Среди молодых я бы не назвал, потому что до 40 лет каких-то крупных имён нет. Сегодня режиссёры, как правило, заявляют о себе позже. Дебютов нереальное количество, потому что на это легче всего деньги получить сейчас. Чаще всего одним-двумя фильмами, особенно у девочек, все и заканчивается. Они исчезают или в никуда, или на телевидение, где уже начинают хреначить продукт. Может быть, и очень качественный, но это уже нечто иное», — высказался собеседник.