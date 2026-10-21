Россиянам перечислили фильмы Никиты Михалкова, являющиеся шедеврами мирового кино

21 октября 2026, 17:04

Кинокритик Шпагин: фильмы Михалкова до «Очей черных» являются шедеврами

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Режиссер и актер Никита Михалков встретил свой 81 год. Его картины уже несколько десятилетий остаются предметом споров, восторгов и пристального изучения. За это время его фильмография стала своеобразным культурным слоем, в котором одни видят эталон авторского кино, другие — повод для дискуссий, но равнодушных к ней почти нет.





Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» назвал картины Никиты Михалкова безусловными шедеврами, и признался, что выделить среди них одну ему сложно — хотя любимая у него всё же есть.





«Я считаю, что всё, что он снял до "Очей черных" не включительно, — это всё шедевры. "Свой среди чужих, чужой среди своих", «Раба любви», "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Пять вечеров", "Родня", "Без свидетелей" — это всё совершенно замечательные фильмы. И тут трудно даже выделить какой-то один», — сказал он.