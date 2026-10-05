05 октября 2026, 15:47

Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора ХМАО Кухарука и родила дочь

Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь. Об этом сообщает «СтарХит».