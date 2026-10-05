Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь
Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь. Об этом сообщает «СтарХит».
Супругом 40-летней дочери Никиты Михалкова стал 47-летний глава ХМАО Руслан Кухарук. Согласно информации источника, у них родилась дочь Екатерина. В начале этого года пара отдыхала в роскошном отеле Сочи. Их знакомство произошло полтора года назад на фестивале в Ханты-Мансийске.
1 октября Никита Михалков посетил Ханты-Мансийск, где провел творческий вечер в культурном центре «Югра-Классик», который собрал полный зал. На это мероприятие Надежда пришла вместе со своим мужем.
Михалкова известна своей скрытностью и редко делится подробностями личной жизни. Напомним, ранее она была замужем за известным режиссером Резо Гигинеишвили, от которого у нее есть дочь Нина и сын Иван. Пара развелась девять лет назад.
Читайте также: