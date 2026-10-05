Достижения.рф

Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь

Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора ХМАО Кухарука и родила дочь
Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь. Об этом сообщает «СтарХит».



Супругом 40-летней дочери Никиты Михалкова стал 47-летний глава ХМАО Руслан Кухарук. Согласно информации источника, у них родилась дочь Екатерина. В начале этого года пара отдыхала в роскошном отеле Сочи. Их знакомство произошло полтора года назад на фестивале в Ханты-Мансийске.

1 октября Никита Михалков посетил Ханты-Мансийск, где провел творческий вечер в культурном центре «Югра-Классик», который собрал полный зал. На это мероприятие Надежда пришла вместе со своим мужем.

Михалкова известна своей скрытностью и редко делится подробностями личной жизни. Напомним, ранее она была замужем за известным режиссером Резо Гигинеишвили, от которого у нее есть дочь Нина и сын Иван. Пара развелась девять лет назад.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0