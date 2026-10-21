«Поймёт любое поколение»: Кинокритик назвал фильм Михалкова, с которого стоит начать изучение его творчества

21 октября 2026, 16:33

Кинокритик Шпагин: изучать кино Михалкова нужно с фильма «Раба любви»

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Известному кинорежиссеру, актеру, общественному деятелю Никите Сергеевичу Михалкову исполнился 81 год. Многие его уважают за актерские талант и проявленность, а другим нравится тонкая режиссура.





Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что лучшей отправной точкой в творчество Никиты Михалкова будет фильм «Раба любви».





«Состояние этого фильма очень перекликается с нашим сегодняшним, потому что это люди внутри некой исторической ловушки, из которой они не смогут найти выхода никогда, если только эта ловушка сама не исчезнет. Ощущение жизни внутри некого социального замкнутого круга очень точно корреспондируется с нашим настоящим», — сказал он.

«Сегодня зрители неподготовлены, им будет не очень понятно, о чём там речь. А "Раба любви" понятна сразу. Поэтому с неё бы я и начал», — посоветовал Шпагин.