Кинолог объяснил, как понять, что ветеринар не подходит питомцу
Кинолог Голубев: прозрачность в работе ветеринара — синоним безопасности
В любой непонятной ситуации владельцам собак советуют не заниматься самолечением, не ждать ухудшения, а сразу же обращаться к ветеринарному врачу. Но, к сожалению, в каждой профессии нельзя исключать непрофессионализм – как бывают некомпетентные кинологи, бывают и некомпетентные врачи. Как избежать неудач и не столкнуться именно с таким специалистом?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что, к сожалению, даже отзывы о ветеринарной клинике и кажущаяся на первый взгляд чистой обстановка не могут дать гарантии, что здесь не навредят питомцу.
«Случай, о котором стало известно в конце прошлого года, когда вроде бы в хорошей клинике ветеринары цинично не помогли умирающему шпицу, облетел всю страну. Подобный резонанс заставляет лучше присматриваться к специалистам», — рассказал он.
АнтисанитарияИ хотя чистота — не единственный, но всё же важный фактор, который невозможно исключить из правил игры. Если в клинике или кабинете грязный стол, а ветеринар достает инструменты из ящика стола, а не из крафт-пакета, то это не просто «неаккуратно», это риск заражения.
Смотрите отзывы о конкретном врачеОбщий поток отзывов и рейтинг ветеринарной клиники может быть неинформативен. Ищите информацию о враче по конкретной специализации, его опыте, о том, насколько сложные процедуры и операции он выполняет. Если ветеринар открыто ведет социальные сети, не скрывает комментарии и отзывы о своей работе — это тоже хороший знак. Подобный поиск будет более прицельным и точным.
Нарушение коммуникацииХороший ветеринар должен быть для вас переводчиком с медицинского языка на «человеческий». Если вы боитесь задавать вопросы, либо ветеринар сам толком не разъясняет диагноз, не объясняет, какие процедуры назначает, не слишком внимателен к питомцу, раздражается на его поведение — это тревожные звоночки.
Контакт с питомцемПри осмотре даже самого неспокойного питомца не должно возникать конфликтов, просьб удержать собаку, как и грубой фиксации. Ветеринар, как и кинолог, должен находить подход не через доминирование, а через доверие и положительное подкрепление.
Финансовая составляющаяРавно как назначения «на глаз» без предварительных анализов, так и навязывание услуг не являются хорошим сигналом. Ветеринарный врач должен четко и честно объяснить вам все возможные варианты лечения — от приемлемого до лучшего. Рассказать детали, почему он считает, что именно такая услуга необходима вашему питомцу, и предупредить о возможных побочных эффектах.
Отказ в информацииВетеринарный врач работает в сфере, где прозрачность — синоним безопасности. Хороший специалист никогда не скрывает документы: он обязан по требованию показать диплом о профильном образовании и сертификаты о повышении квалификации. То же касается и клиники: у нее должны быть лицензия на осуществление ветеринарной деятельности и сертификаты на оборудование.
Доверяйте своей интуиции. Если «что-то пошло не так» и вам дискомфортно — это уже достаточная причина, чтобы показать питомца другому специалисту или обратиться за вторым мнением.