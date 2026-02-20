«Опасный сигнал»: Кинологи назвали причины тяжелого дыхания у собак
Кинолог Голубев: тяжелое дыхание собак может говорить об острых заболеваниях
Дыхание – основной способ терморегуляции собак, но иногда оно превращается в тахипноэ (так называется патологически учащенное дыхание). Это не всегда повод для паники, однако важный симптом, который нельзя игнорировать. Научившись отличать норму от патологии, вы сможете, возможно, однажды спасти жизнь своему питомцу.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что учащенное дыхание у собаки – не всегда болезнь, но всегда сигнал.
«Хозяину важно оценить ситуацию: питомец только что бегал, напуган или просто рад встрече? Если же собака тяжело дышит в покое, в прохладном помещении и при этом наблюдаются сопутствующие резкие изменения поведения, медлить нельзя. Лучше сразу показать животное ветеринару, чем потом корить себя за бездействие», — сказал он.
Возможные причины:
Терморегуляция
Одна из самых распространенных причин тяжелого дыхания. Высунутый язык – основной способ спастись от жары или восстановиться после активного бега. В норме такое дыхание проходит быстро. Однако очень важно не допустить перегрева и теплового удара: следите, чтобы питомец не находился под прямыми солнечными лучами и имел постоянный доступ к воде.
Эмоциональное возбуждение
Учащенное дыхание – частый способ снизить уровень стресса, равно как и перевозбуждения от радости. Например, собаки часто начинают интенсивно дышать с высунутым языком в ветеринарной клинике, либо во время поездки в машине – причем как от эмоций, так и от укачивания. Это неприятно, но в целом неопасно. Если есть подозрение, что питомец чрезмерно волнуется, можно обратиться к ветеринару, который порекомендует легкие седативные средства.
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Самая распространенная опасная причина учащенного дыхания – проблемы с сердцем и сосудами. Обычно они начинают проявляться с возрастом, причем дыхание остается частым даже в состоянии покоя. Также нехватка кислорода наблюдается при анемии.
Пневмония и отек легких
Воспаление легких и отек легочной ткани часто сопровождаются кашлем, одышкой и видимым затруднённым дыханием. Это жизнеугрожающие состояния, требующие немедленного обращения к ветеринару.
Эндокринные нарушения
При некоторых эндокринных заболеваниях (например, синдроме Кушинга, сахарном диабете, гипотиреозе) одышка также может быть одним из симптомов. Однако она редко выступает изолированно – обычно ещё присутствуют жажда, учащенное мочеиспускание, изменение аппетита и веса.
Отравление
Учащенное дыхание – одно из проявлений тяжелой интоксикации. Обратите особое внимание, если симптомы возникли внезапно во время прогулки или сразу после возвращения с улицы: возможно, питомец подобрал отраву. Сопутствующие признаки: обильное слюнотечение, рвота, нарушение координации, судороги, заваливание на бок. При подобных состояниях собаку необходимо срочно доставить в ветеринарную клинику.
Анафилактический шок
Это наиболее тяжелое и опасное проявление аллергической реакции. Состояние развивается стремительно, собаке становится крайне трудно дышать. Требуется незамедлительная помощь ветеринара.
Отличить стандартные физиологические реакции от действительно опасных состояний бывает непросто. Первое, на что необходимо обратить внимание: если учащенное дыхание наблюдается даже в состоянии полного покоя и в прохладном помещении. А питомец при этом проявляет тревогу, напряжен, либо наоборот, апатичен – речь, скорее всего, идет о патологии, которую нельзя игнорировать.