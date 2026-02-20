«Опасный сигнал»: Кинологи назвали причины тяжелого дыхания у собак

20 февраля 2026, 11:47

Кинолог Голубев: тяжелое дыхание собак может говорить об острых заболеваниях

Дыхание – основной способ терморегуляции собак, но иногда оно превращается в тахипноэ (так называется патологически учащенное дыхание). Это не всегда повод для паники, однако важный симптом, который нельзя игнорировать. Научившись отличать норму от патологии, вы сможете, возможно, однажды спасти жизнь своему питомцу.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что учащенное дыхание у собаки – не всегда болезнь, но всегда сигнал.





«Хозяину важно оценить ситуацию: питомец только что бегал, напуган или просто рад встрече? Если же собака тяжело дышит в покое, в прохладном помещении и при этом наблюдаются сопутствующие резкие изменения поведения, медлить нельзя. Лучше сразу показать животное ветеринару, чем потом корить себя за бездействие», — сказал он.

Возможные причины:





Терморегуляция

Эмоциональное возбуждение

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Пневмония и отек легких

Эндокринные нарушения

Отравление

Анафилактический шок