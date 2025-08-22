Кинолог объяснил, почему собака воет под музыку
Кинолог Голубев: собака может выть под музыку из-за одиночества
В социальных сетях популярны видеоролики, в которых собаки становятся компаньонами музыкальных хозяев — внимательно слушают, подпевают под музыкальные инструменты. Зрители делятся на тех, кто умиляется, и тех, кто переживает за животное — мол, на самом деле питомцы демонстрируют, что им некомфортно от звуков инструментов.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что таким образом питомец может демонстрировать вокальные данные от скуки, одиночества или даже боли, но далеко не всегда.
«Нужно следить за сопутствующими симптомами и общим настроем животного. Если собака подпевает под музыку, в большинстве случаев это не имеет негативной причины», — добавил он.
Что заставляет собаку петь под музыку?
ИнстинктыС помощью воя общались предки собак. Учёные полагают, что у животных сохранилась эта генетическая память. Мелодия напоминает звуки, которые издаёт стая, и питомец просто пытается их повторить.
Определённые частотыСлух собак более чувствителен — они способны улавливать очень высокие звуки. Считается, что некоторая музыка может причинять дискомфорт питомцам. Неприятные ощущения они проявляют с помощью воя. Но обычно в таком случае появятся и другие сигналы: животное попытается спрятаться, начнёт поджимать хвост и уши. В редких случаях у собак отмечается гиперакузия — повышенная чувствительность слуховых рецепторов. Любые громкие звуки причиняют им боль. Диагностировать состояние сможет ветеринарный врач.
Выплеск эмоцийОказывается, не только люди могут проявлять чувства с помощью пения. Собаки могут выть от одиночества, стресса или переизбытка эмоций. Кроме того, животные прекрасно считывают настроение хозяев. Если во время пения питомец почувствует что-то неладное, например, хозяину грустно, он может таким образом выразить своё беспокойство.
Поют за компаниюНапротив, если собаке покажется, что ваше музыкальное сопровождение — это какая-то форма игры, она может попытаться присоединиться к веселью и начнёт подражать звукам. Особенно если поймёт, что вы поощряете её после такого поведения.
ЛюбопытствоМногие собаки любопытны по натуре. Звуки инструментов могут просто вызывать у них интерес или даже восторг. Особо сообразительные питомцы могут даже научиться самостоятельно нажимать на клавиши пианино. В таком случае ясно, что животное просто получает удовольствие от чего-то нового.
Важно: в отдельных случаях пение может быть связано с какими-либо заболеваниями, но здесь важно следить за общим самочувствием питомца. Если собака демонстрирует вокальные способности лишь во время вашей игры на инструменте, при этом проявляет интерес и радуется, ничего страшного в подобном поведении нет.
Кинологи советуют избегать резких неприятных звуков, чересчур громких мелодий и агрессивных жанров музыки. Кстати, в своё время учёные из Шотландии провели исследование и доказали, что правильно подобранная музыка способна снижать уровень стресса у животных. Они даже выделили любимые жанры у собак — среди них оказались софт-рок, поп, регги и классика.