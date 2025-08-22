Кинолог объяснил, почему собака воет под музыку

22 августа 2025, 12:27

Кинолог Голубев: собака может выть под музыку из-за одиночества

Фото: iStock/miriam-doerr

В социальных сетях популярны видеоролики, в которых собаки становятся компаньонами музыкальных хозяев — внимательно слушают, подпевают под музыкальные инструменты. Зрители делятся на тех, кто умиляется, и тех, кто переживает за животное — мол, на самом деле питомцы демонстрируют, что им некомфортно от звуков инструментов.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что таким образом питомец может демонстрировать вокальные данные от скуки, одиночества или даже боли, но далеко не всегда.





«Нужно следить за сопутствующими симптомами и общим настроем животного. Если собака подпевает под музыку, в большинстве случаев это не имеет негативной причины», — добавил он.

Инстинкты

Определённые частоты

Выплеск эмоций

Поют за компанию

Любопытство