Кинологи рассказали, что делать, если собаке снится дурной сон

08 августа 2025, 10:48

Кинолог Голубев: сон собаки состоит из нескольких фаз

Фото: istockphoto/alkir

Взрослые собаки, в отличие от людей, спят долго – до 14 часов в сутки. Но, как и мы, они видят сны, подтверждают учёные, и не всегда приятные.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон собаки состоит из нескольких фаз — одна из них, так называемая фаза быстрого сна, или REM.





«Именно в это время вы можете наблюдать, как у питомца подёргиваются лапы, быстро двигаются глаза. Собака может тихо скулить или даже подвывать. Обычно это сигнал, что животное видит сон», — пояснил он.

Зачем нужна фаза REM?

Что делать в это время?

Как помочь?

Когда стоит беспокоиться?