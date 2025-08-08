Кинологи рассказали, что делать, если собаке снится дурной сон
Кинолог Голубев: сон собаки состоит из нескольких фаз
Взрослые собаки, в отличие от людей, спят долго – до 14 часов в сутки. Но, как и мы, они видят сны, подтверждают учёные, и не всегда приятные.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон собаки состоит из нескольких фаз — одна из них, так называемая фаза быстрого сна, или REM.
«Именно в это время вы можете наблюдать, как у питомца подёргиваются лапы, быстро двигаются глаза. Собака может тихо скулить или даже подвывать. Обычно это сигнал, что животное видит сон», — пояснил он.
Зачем нужна фаза REM?
С её помощью мозг животного обрабатывает полученную информацию. Учёные делают вывод, что в своих снах питомцы, скорее всего, видят уже произошедшие события, не всегда хорошие. Собаку, которая пережила стресс, могут даже одолевать кошмары. В целом, всё как у людей.
Что делать в это время?
Если вы заметили, что собака начала скулить и дёргаться во сне или даже перебирать лапами, она погрузилась в фазу глубокого сна. Лучшее решение – ничего не предпринимать. Фаза обычно длится недолго, максимум 5 минут. В это время проследите, чтобы питомец не ударился обо что-то, но в целом лучше дать ему возможность пережить события дня. Если резко разбудить питомца, это может вызвать выброс адреналина и стрессовую реакцию — спросонья он может даже не узнать вас и укусить.
Как помочь?
Если вам кажется, что фаза затянулась или повторяется слишком часто (такое бывает у животных, переживших психологическую травму), можно тихо позвать его по имени, либо аккуратно положить руку на тело. Обычно после этого питомец приходит в себя без резкой реакции.
Когда стоит беспокоиться?
Если кошмары учащаются или, например, в прошлом собака пережила сильный стресс, возможно, речь идёт о приобретённом тревожном расстройстве или даже ПТСР. Обязательно покажите питомца ветеринару, чтобы исключить серьёзные нарушения. Но лечение в первую очередь будет направлено на восстановление чувства безопасности, что во многом зависит от обстановки дома и от вас. Если питомец от природы робок, может потребоваться коррекция поведения со специалистом.
Сама по себе фаза глубокого сна — нормальное явление, и пугаться её не стоит. Тревогу должны вызывать сопутствующие симптомы: например, если во время сна питомец писается, у него идёт пена изо рта, а пробуждение сопровождается затруднённым дыханием. Всё это – не норма, и нужна консультация ветеринара.