Кинологи рассказали, как правильно ухаживать за пожилыми собаками

25 июля 2025, 11:22

Кинолог Голубев: пожилая собака требует особого ухода за собой

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Любое живое существо с возрастом теряет здоровье и активность. Правда, как и в случае с людьми, состояние каждой возрастной собаки индивидуально и во многом зависит от того, насколько хорошо вы ухаживали за питомцем на протяжении всей его жизни. А ещё продолжительность жизни часто зависит от конкретной породы.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что крупные породы, к сожалению, в среднем живут меньше небольших собак.





«Это не всегда зависит от ошибок в содержании — просто так заложено в природе. Но любой питомец имеет шанс стать долгожителем и встретить счастливую старость, если хозяин правильно поддержит его в этом», — сказал он.

Прогулки

Питание

Физическая активность

Здоровье

Новый питомец