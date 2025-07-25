Кинологи рассказали, как правильно ухаживать за пожилыми собаками
Кинолог Голубев: пожилая собака требует особого ухода за собой
Любое живое существо с возрастом теряет здоровье и активность. Правда, как и в случае с людьми, состояние каждой возрастной собаки индивидуально и во многом зависит от того, насколько хорошо вы ухаживали за питомцем на протяжении всей его жизни. А ещё продолжительность жизни часто зависит от конкретной породы.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что крупные породы, к сожалению, в среднем живут меньше небольших собак.
«Это не всегда зависит от ошибок в содержании — просто так заложено в природе. Но любой питомец имеет шанс стать долгожителем и встретить счастливую старость, если хозяин правильно поддержит его в этом», — сказал он.
Эксперты перечислили, на что стоит обратить внимание в уходе за пожилой собакой.
ПрогулкиС возрастом питомец становится менее активным, привычные маршруты теперь становятся непосильными. Совсем отказываться от прогулок нельзя, но стоит с пониманием отнестись к собаке и сократить время на улице. Не заставляйте её бегать или ускорять шаг — придерживайтесь её темпа. Если тяжело, откажитесь от подъёма по лестнице — воспользуйтесь лифтом. И никогда не гуляйте с возрастной собакой в жару — это крайне опасно для её здоровья и жизни.
ПитаниеЕсли ваша собака находится на натуральном корме, стоит пересмотреть рацион в пользу более легкоусваиваемой пищи. Замените красное мясо на белое, всегда предварительно отваривайте овощи – сырые могут плохо перевариваться. Если питомец привык к сухому корму, нужно перевести его на линейку для пожилых особей. В случае проблем с зубами придётся перетирать любую пищу либо добавлять больше влажного корма. В некоторых случаях ветеринарный специалист может порекомендовать дополнительные добавки: витамины и минералы.
Физическая активностьС возрастом собаки могут начать больше спать — это нормально. Интерес к игрушкам тоже спадает. Обеспечьте питомцу комфортное спальное место и не тревожите его во время сна. А игры можно заменить на выполнение уже знакомых команд для поддержания умственной деятельности.
ЗдоровьеКонечно, с возрастом обостряются различные заболевания. Ваша пожилая собака по-прежнему должна проходить ежегодный курс вакцинации и обработку от паразитов. А вот профилактические осмотры у ветеринарного врача стоит увеличить: вместо минимум одного раза в год — раз в 6 месяцев, если речь не идёт о тяжёлом заболевании, требующем регулярного наблюдения.
Новый питомецНередко хозяева задумываются о приобретении щенка, когда их собака достигает почтенного возраста. Мысли о потере становятся всё более навязчивыми, и новый питомец может помочь справиться с болью. Однако ориентируйтесь на вашу собаку — для многих появление нового члена семьи может сопровождаться стрессом, и лучше отложить затею. Другие, напротив, могут даже воспрянуть духом с прибавлением в семействе.
Главное правило, по мнению Голубева, в уходе за пожилой собакой — любовь. Чувства не должны меняться, если вдруг питомец стал более слабым и немощным. Поблагодарите четвероногого друга за все счастливые годы, проведённые с вами, и обеспечьте ему достойные последние годы. Ваша жизнь продолжается, и в ней много событий, а для собаки вы будете главной историей до последнего вздоха.